Жириновский назвал удачный момент для бомбардировки Украины

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно — наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», — заявил он.