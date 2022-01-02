МИД заявил о вмешательстве Британии во внутренние дела России

«Ужас за госпожу Элизабет Трасс (главу МИД Великобритании) и находящееся у нее в подчинении министерство. Если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести. Выход у британского внешнеполитического ведомства один — публично заявить, что все это фейк и дезинформация. Или же признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на желтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге», — написала Захарова.