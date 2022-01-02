МИД заявил о вмешательстве Британии во внутренние дела России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Великобританию во вмешательстве во внутренние дела и прямом финансировании раскачки внутриполитической ситуации в РФ. В своем Telegram-канале она подкрепила свое заявление, прикрепив к тексту ссылку на сайт Underside, на котором опубликован ряд документов британского МИД.
«Ужас за госпожу Элизабет Трасс (главу МИД Великобритании) и находящееся у нее в подчинении министерство. Если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести. Выход у британского внешнеполитического ведомства один — публично заявить, что все это фейк и дезинформация. Или же признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на желтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге», — написала Захарова.
Она отметила, что в архивах Underside находятся десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей «черной бухгалтерией». По словам Захаровой, цифры в них «поражают воображение» — более 1,3 миллиарда рублей выделено только на «финансирование программ влияния на общественные организации, а через них на госструктуры, и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении». Кроме того, в ряде из них речь идет о прямых действиях по раскачке внутриполитической ситуации в стране.
«Иначе как объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества. При этом одна из целей образовательного подпроекта — "формирование когорты из 25 выпускников с лидерским потенциалом и значимой гражданской активностью". Слово подобрано точно — когорта. Думали, наверное, чем заменить крылатое выражение "пятая колонна"? Но, как всегда, оставили умные мысли на автобусной остановке — когорта хуже. Потому что это настоящая боевая единица. А не мелкие предатели», — подчеркнула Захарова.
По мнению официального представителя МИД России, все вышеперечисленное является ответом на взволнованность партнеров «номинированием своих подопечных на звание иностранных агентов».