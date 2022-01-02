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35 минут назад

Раскрыты подробности увольнения Путиным генерала СКР Габдулина

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК РФ раскрыл подробности увольнения генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из ведомства. Отмечается, что это никак не связано с какими-либо конфликтами.

Раскрыты подробности увольнения Путиным генерала СКР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Габдулин подал рапорт об отставке в начале декабря прошлого года. Удовлетворили его непосредственно перед новогодними праздниками. При этом документ ещё официально не был подписан, однако генерал-майор сам разослал выдержки из него некоторым своим знакомым.

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Источник подчеркнул, что Габдулин мог просто захотеть сменить род деятельности. В частности, предполагается, что совсем скоро он займётся адвокатской деятельностью, однако более точных данных по этому поводу нет.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин, выложив копию указа президента, сообщил, что следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета. Он занимался расследованием наиболее громких дел: о крушении теплохода «Булгария», пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», стрельбе в Пермском университете.

Политика,Сергей Бадамшин,СКР,
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