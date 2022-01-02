Раскрыты подробности увольнения Путиным генерала СКР

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК РФ раскрыл подробности увольнения генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из ведомства. Отмечается, что это никак не связано с какими-либо конфликтами.

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Габдулин подал рапорт об отставке в начале декабря прошлого года. Удовлетворили его непосредственно перед новогодними праздниками. При этом документ ещё официально не был подписан, однако генерал-майор сам разослал выдержки из него некоторым своим знакомым.

Источник подчеркнул, что Габдулин мог просто захотеть сменить род деятельности. В частности, предполагается, что совсем скоро он займётся адвокатской деятельностью, однако более точных данных по этому поводу нет.