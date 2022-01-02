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1 час назад

В МИД России заявили об обнадеживающих сигналах в вопросе признания ВОЗ «Спутника V»

Россия видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины «Спутник V». Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Ею стал разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V». В начале марта 2021 года Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» для допуска вакцины на европейский рынок. Однако она до сих пор не завершена.

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При этом руководитель Европейского регионального бюро Ханс Клюге заявил в декабре, что российская вакцина от коронавируса может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения уже в первом квартале 2022 года.

По словам замминистра иностранных дел Александра Панкина, видно «что-то обнадеживающее» в сигналах ВОЗ, но слова представителей организации стоит рассматривать скорее как успокаивающие.

«В этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии («Спутник V» может получить одобрение. – Прим.ред.)», — заметил он.

Ранее в РФПИ отметили, что «Спутник V» уже одобрили в 70 странах мира, общее население которых 4 миллиарда человек, то есть более половины населения Земли. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность вакцины составляет 97,6%.

Политика,Видео,Ханс Клюге,Александр Панкин,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,МИД,РИА Новости,
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