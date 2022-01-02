Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Ею стал разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V». В начале марта 2021 года Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» для допуска вакцины на европейский рынок. Однако она до сих пор не завершена.

При этом руководитель Европейского регионального бюро Ханс Клюге заявил в декабре, что российская вакцина от коронавируса может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения уже в первом квартале 2022 года.

По словам замминистра иностранных дел Александра Панкина, видно «что-то обнадеживающее» в сигналах ВОЗ, но слова представителей организации стоит рассматривать скорее как успокаивающие.

«В этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии («Спутник V» может получить одобрение. – Прим.ред.)», — заметил он.