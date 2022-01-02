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2 часа назад

Путин уволил генерала СК России Габдулина

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из Следственного комитета РФ (СКР). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на публикацию адвоката Сергея Бадамшина.

Путин уволил генерала Следственного комитета
Фото: СК РФСК РФ

Согласно имеющейся информации, дата подписания указа — 28 декабря прошлого года. Документ не опубликован на сайте Кремля или официальном интернет-портале правовой информации.

Рустам Габдулин вел ряд громких общественно-политических дел. В частности, он возглавлял расследования «болотного» и «московского» дел, расследовал деятельность экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и бывшего главы «РусГидро». Отдельную известность он получил за дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (экстремистская организация, запрещенная в РФ) политика Алексея Навального.

Путин уволил девять генералов

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника внутренней службы руководителю ФСИН Аркадию Гостеву. До этого у него было звание генерал-полковника полиции.

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Политика,Аркадий Гостев,Игорь Пушкарев,Алексей Навальный,Владимир Путин,ФСИН,Фонд борьбы с коррупцией,Русгидро,СКР,
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