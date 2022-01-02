Путин уволил генерала Следственного комитета

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из Следственного комитета РФ (СКР). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на публикацию адвоката Сергея Бадамшина.

Фото: СК РФ СК РФ

Согласно имеющейся информации, дата подписания указа — 28 декабря прошлого года. Документ не опубликован на сайте Кремля или официальном интернет-портале правовой информации.

Рустам Габдулин вел ряд громких общественно-политических дел. В частности, он возглавлял расследования «болотного» и «московского» дел, расследовал деятельность экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и бывшего главы «РусГидро». Отдельную известность он получил за дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (экстремистская организация, запрещенная в РФ) политика Алексея Навального.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника внутренней службы руководителю ФСИН Аркадию Гостеву. До этого у него было звание генерал-полковника полиции.