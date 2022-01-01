В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Жириновский сообщил о новом запрете для кандидатов в президенты России

Правительство России рассматривает законопроект, согласно которому президентом не может стать человек, не служивший в армии. О новом запрете для кандидатов сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает URA.RU.

Жириновский сообщил о новом запрете для кандидатов в президенты
Фото: ТАССТАСС

Таким образом политик прокомментировал заявление рэпера Моргенштерна о планах баллотироваться в президенты России.

«Мечтать можно, но никто его не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть», — сказал Жириновский.

О намерении стать президентом России Моргенштерн сообщил в августе 2021 года. Он признался, что безумно любит родную страну и хочет возглавить ее через 10-15 лет. Он отметил, что был во многих других государствах, а его мать живет в Европе, но сам бы он не смог никуда переехать.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Правительство РФ,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители