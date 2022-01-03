Украинский депутат отреагировал на новогоднюю речь Путина

Жители Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-аккаунте.

Политик, поздравляя украинцев с наступившим 2022 годом, уточнил, что в стране растет популярность российского лидера.

«Его поздравления, уверен, посмотрели все!» — отреагировал он на новогоднюю речь Путина.

По мнению Кивы, украинцы также особое внимание уделят дню рождения Путина (7 октября 2022 года главе государства исполнится 70 лет — прим. «Ленты.ру»).

«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения!» — отметил депутат.

Новогоднее обращение Путина в конце 2021 года оказалось самым продолжительным. Оно длилось шесть минут и 22 секунды, его объем составило около 700 слов. Предыдущее обращение по случаю Нового года шло шесть минут.