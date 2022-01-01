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36 минут назад

Путин поздравил с юбилеем артиста Сергея Шакурова

Российский президент Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста России Сергея Шакурова.

Путин поздравил с юбилеем артиста Сергея Шакурова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемый Сергей Каюмович! Примите поздравления с 80-летием», — говорится в поздравлении Путина, размещённом на сайте Кремля.

Президент отметил яркий драматический талант Шакурова и его верность традициям отечественной актёрской школы.

Также Путин пожелал актёру здоровья, благополучия и творческого долголетия.

13 ноября Владимир Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика,Сергей Шакуров,Владимир Путин,
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