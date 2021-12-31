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19 минут назад

Раскрыта уникальность новогоднего обращения Путина к россиянам

Президент РФ Владимир Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением. Оно длилось 6 минут 22 секунды, пишет ТАСС.

Раскрыта уникальность новогоднего обращения Путина к россиянам
Фото: ТАССТАСС

По объему обращение составило около 700 слов. Его уже услышали жители Камчатки, которые встречают Новый год первыми в стране. Обращение было на 22 секунды длиннее и почти на 100 слов больше прошлогоднего поздравления президента.

До этого самым продолжительным было новогоднее обращение 31 декабря 2013 года, когда Путин в Хабаровске встречался с пострадавшими от наводнения. Оно длилось более 4,5 минуты. При этом в тот год жители Камчатки увидели поздравление, записанное заранее в Кремле. На остальные регионы уже транслировалось обращение из Хабаровска.

Другие обращения Путина и занимавшего пост президента РФ в 2008-2012 годах Дмитрия Медведева были короче. Самым коротким по количеству слов - 191 - было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше двух минут.

Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением

При этом самое продолжительное по времени новогоднее обращение по-прежнему принадлежит первому президенту РФ Борису Ельцину. В уходящем 1999 году он выступал больше 10 минут. Тогда Ельцин сообщил о своем уходе с поста главы государства. Однако по количеству слов - 628 - оно уступает сегодняшнему поздравлению Путина.

В 1999 году Путин в статусе и.о. президента также выступил с коротким новогодним обращением. Это был единственный раз, когда он записал речь, сидя за столом. Все последующие поздравления президент произносил стоя.

Политика,Борис Ельцин,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,ИТАР-ТАСС,
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