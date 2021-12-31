Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении высказал слова поддержки тем, кто потерял близких во время пандемии коронавируса, и пожелал всем крепкого здоровья в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

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«Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем - конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», - заявил президент.

Он отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но учились жить в жестких условиях и решать сложные задачи.

«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», - сказал Путин.

Президент отметил, что всех граждан России объединяет надежда на добрые перемены, но их невозможно «оторвать, отделить» от событий уходящего года.

По словам Путина, достижение задуманного в Новый год «прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов».