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47 минут назад

Раскрыты детали разговора Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил конкретный и содержательный характер. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

Раскрыты детали разговора Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС

Разговор состоялся поздно вечером 30 декабря и продолжался около 50 минут.

По словам Ушакова, «это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки», «ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо».

«Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность его, этого разговора, была вполне конструктивной», - рассказал помощник президента.

По его словам, Путин и Байден хорошо подготовились к беседе и условились продолжить диалог после Нового года.

«Мне кажется, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя Вашингтон имеет и свои озабоченности», - отметил Ушаков.

Байден в разговоре с Путиным упомянул о возможных «масштабных санкциях», тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений.

Путин поздравил Байдена с Новым годом

Путин старался донести до американского президента мысль, что Россия будет вести себя в вопросах безопасности так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ. Российский лидер подчеркнул, что для него главное - результат в виде обеспечения гарантированной безопасности России. При этом он готов учитывать «какие-то соображения американской стороны» и других западных государств.

Политика,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Владимир Путин,РИА Новости,
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