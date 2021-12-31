Раскрыты детали разговора Путина и Байдена

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Разговор состоялся поздно вечером 30 декабря и продолжался около 50 минут.

По словам Ушакова, «это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки», «ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо».

«Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность его, этого разговора, была вполне конструктивной», - рассказал помощник президента.

По его словам, Путин и Байден хорошо подготовились к беседе и условились продолжить диалог после Нового года.

«Мне кажется, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя Вашингтон имеет и свои озабоченности», - отметил Ушаков.

Байден в разговоре с Путиным упомянул о возможных «масштабных санкциях», тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений.