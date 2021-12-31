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22 минуты назад

Путин написал письмо сирийской девочке

Президент России Владимир Путин написал письмо сирийской девочке Иман Али, его в канун Нового года адресату доставили военнослужащие вооруженных сил России в Сирии, пишет РИА Новости.

Путин написал письмо сирийской девочке
Фото: ТАССТАСС

Как уточнил в ответном послании глава государства, ее письмо напомнено искренностью и любовью. Оно стало «настоящим подарком в канун новогодних праздников». Путин считает, что Али мыслит не как ребенок, а как «истинный патриот» своей страны.

«Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам», — уточнил Путин. Он поздравил девочку с наступающим Новым годом и пожелал ей, семье, близким благополучия, мира и исполнения желаний. «Пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем», — написал политик.

После вручения письма от российского лидера к Али пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые так же поздравили ее с Новым годом. Девочку пригласили на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения.

До этого жительница Латакии написала Путину письмо, в котором рассказала, что мечтает стать военным врачом.

Ранее Путин исполнил желание 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, мечтавшей попасть в Мариинский театр в Петербурге на «Лебединое озеро».

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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