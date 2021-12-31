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12 минут назад

Путин рассказал, с кем встретит Новый год

Президент РФ Владимир Путин встретит Новый год вместе с близкими, однако новогодние каникулы он проведёт в рабочих встречах. О частично рабочем режиме главы государства в праздники рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, с кем встретит Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля отметил, что Путин отдохнёт первые несколько дней, а затем его ожидают работа с документами, заслушивание и чтение докладов.

Путин ранее пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление президента.

Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента, — сказал он накануне праздников.

Песков также сказал, что не знает пока, уедет ли Путин в Сочи во время январских каникул или проведёт их в Москве.

Ранее стало известно, что журналисты подсчитали приблизительную стоимость новогоднего подарка президента Белоруссии Александра Лукашенко Владимиру Путину. Во время визита в Санкт-Петербург Лукашенко подарил Путину продуктовую корзину и набор хрусталя, все товары произведены в Белоруссии. Общая стоимость подарка превысила 36 тысяч рублей.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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