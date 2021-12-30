Путин подписал закон об эвакуации из зон ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, где есть риск возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) сразу после получения такого указания.

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Закон обязует граждан эвакуироваться с территорий, где есть угроза ЧС, или с зоны ЧС с момента получения информации об эвакуации от властей или организаций, передает РИА «Новости».

Также документ наделяет правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями по решению об эвакуации.

При этом закон не предусматривает принудительную эвакуацию людей из зоны бедствия, граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы жизни и здоровью. При этом проведение эвакуации не всегда является обязательной мерой.