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42 минуты назад

Путин подписал закон об эвакуации из зон ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, где есть риск возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) сразу после получения такого указания.

Путин подписал закон об эвакуации из зон ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон обязует граждан эвакуироваться с территорий, где есть угроза ЧС, или с зоны ЧС с момента получения информации об эвакуации от властей или организаций, передает РИА «Новости».

Также документ наделяет правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями по решению об эвакуации.

При этом закон не предусматривает принудительную эвакуацию людей из зоны бедствия, граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы жизни и здоровью. При этом проведение эвакуации не всегда является обязательной мерой.

Также президент подписал законы о штрафах за незаконную установку ящиков для пожертвований и о создании в СК судебно-экспертного учреждения, независимого от следственных органов.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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