Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами на общую сумму примерно в восемь тысяч рублей. «Лента.ру» подсчитала приблизительную стоимость новогоднего подарка на основе данных онлайн-сервисов доставки продуктов и товаров.

Вся представленная в корзине мясная продукция оказалась производства Гродненского мясокомбината. В частности, несколько длинных батонов сырокопченой колбасы (каждая около 400 граммов) «Милано» (примерно 6 штук по 440 рублей) и «Итальянская» (1 штука по 460 рублей).

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Кроме того, в наборе присутствует около четырех батонов колбасы «Мясной дуэт», «Мясной каприз» и «Киндюк» — каждая примерно по 500 граммов и стоимостью 625 рублей.

Наконец, в корзине лежит колбаса сырокопченая «Гродзенски прысмак» (1 штука по 600 граммов — 716 рублей) и полендвица домашняя сыровяленая «Новая» (1 штука по 800 граммов — 920 рублей).

Помимо этого, в подарочном наборе для президента России есть сырная нарезка «Гауда» (150 граммов) фирмы «Брест-Литовск» за 172 рубля, нарезка сыра «Российский» этой же марки (150 граммов) за 158 рублей и сыр «Выдержанный» (150 граммов) за 130 рублей. В корзине также лежит сыр маскарпоне фирмы Bonfesto, который стоит от 269 рублей за 250 граммов. Еще в набор поместили рассольный сливочный сыр Sveza марки «Савушкин» стоимостью 209 рублей за 150 граммов.

Таким образом, общая стоимость подарочной корзины для Путина составила как минимум 8174 рубля.

При этом цена второго подарка от белорусского президента, набора со стеклозавода «Неман» в Гродненской области, достигла примерно 28 тысяч рублей. В него вошел набор хрустальных бокалов с цветной ножкой из шести штук (8,4 тысячи рублей), аналогичный набор фужеров (8,5 тысячи рублей) и два хрустальных подсвечника кобальтового цвета (5560 рублей каждый).

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге. Встреча лидеров двух государств продолжалась три часа в стенах Константиновского дворца. В рамках мероприятия политики договорились углубить сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере. В частности, они заявили, что будут продолжать проводить совместные военные учения на территории Белоруссии, предложения о которых уже поступили из Минска в Москву.

Владимиру Путину презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида». Это произошло после того, как глава государства открыл автомобильное движение по четырем полосам магистрали, проехав по ней на президентском Aurus.

«Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе "Таврида"», - сказал главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.

Кроме того, Путину рассказали, что при строительстве трассы был использован асфальт, разработанный по новой технологии. Такое покрытие позволит избежать колейности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по завершении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарил российскому лидеру три чаши из агата, произведенные в его родном штате Гуджарат. Об этом в понедельник сообщил телеканал Zee News.

Чаши были преподнесены в двух коробках с аннотацией, в которой рассказывается о традиции производства изделий из агата в этом западном индийском штате.

Отмечается, что подаренные российскому президенту чаши изготовлены в городе Камбат на побережье Аравийского моря. Традиция производства изделий из агата в этом месте насчитывает несколько тысяч лет и берет начало во времена древней Хараппской цивилизации (III-II тысячелетия до н.э.). Камень издревле добывают на месторождении в 200 км от города.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти, добытой на Западно-Иркинском месторождении.

На встрече с российским лидером Сечин рассказал о развитии нового проекта «Восток Ойл».

«Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения, с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02%», — сказал он, передав стеклянную бутылку.

По словам Сечина, это премиальная нефть, лучшая в мире.

Путин поинтересовался, такая ли она, как на Ближнем Востоке. Сечин ответил, что «лучше даже».

Президент США Джо Байден подарил главе российского государства Владимиру Путину на саммите в Женеве хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, бизон является "одним из наиболее величественных животных" США и символизирует "силу, единство и стойкость". В Белом доме констатировали, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph.

Статуэтка установлена на постаменте из вишневого дерева. Это, как уточнили в Белом доме, должно напомнить о первом президенте США Джордже Вашингтоне. В США считается, что он однажды, будучи ребенком, повредил топором вишню, а потом не стал лгать об этом. Это продемонстрировало честность Вашингтона. На постаменте "выгравирована надпись в честь встречи президента Байдена и президента Путина".

В заявлении констатируется, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph. Она, в частности, выпускает очки для летчиков военных самолетов США и НАТО.

Президент России Владимир Путин получил в подарок завязанный в узел гвоздь и казахский кнут во время осмотра выставки в Петропавловске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ходе экскурсии главам государств рассказали о казахском обычае дарить завязанные в узел гвозди «уважаемым людям». После этого рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергей Цырульников в присутствии президентов согнул гвоздь и подарил его Владимиру Путину.

Также лидерам стран продемонстрировали казахский кнут — камчу, который традиционно использовался на больших собраниях, а также, согласно поверьям, отпугивал злых духов. Сообщается, что образец такого кнута также преподнесли Владимиру Путину после того, как он осторожно спросил: «А это можно взять?».

Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил российскому коллеге Владимиру Путину меч во время визита в Москву. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Я привез в подарок российскому президенту Владимиру Путину красивый меч. Этот меч был сделан очень хорошими мастерами у нас Киргизии», — рассказал Жапаров.

Президент России Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. Главе государства исполнилось 69 лет. В честь праздника Путину вручают подарки разные люди, начиная от его зарубежных коллег и заканчивая российскими школьниками. URA.RU вспомнил самые необычные презенты, которые дарили главе государства.

Так, российский лидер неоднократно получал в подарок животных. В 2003 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину козу, а в 2017 году президент получил щенка алабая по кличке Верный от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В 2010 году студентки факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова вручили президенту эротический календарь со своими фотографиями. Глава государства назвал подарок смущающим, но отметил, что тот ему нравится.

В 2012 году на день рождения Путин получил «воду времен динозавров», которую ученые нашли в подледном реликтовом озере в Антарктиде. В 2014 году лидера России поздравили политики из Китая, Японии и Индонезии: на саммите АТЭС они исполнили для него праздничную песню Happy Birthday. В 2019 году Путину подарили блестящую боксерскую перчатку, выполненную из бриллиантов.

В этом году Путину подарили поздравительный мурал и мультфильм: их создали активисты Российского движения школьников. Они также записали видеопоздравление для президента, поскольку «захотелось сделать хоть что-то приятное для него». День рождения Путин провел на рабочем месте, а вечером собирался отпраздновать его в кругу родных и близких.

Главу государства сегодня поздравили ряд мировых лидеров и руководителей регионов. В частности, Путину позвонили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Instagram-аккаунте видео с архивными кадрами в честь дня рождения российского президента.

17 января 2019 года президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину, находящемуся в Белграде с визитом, четырехмесячного щенка югославской (шарпалинской) овчарки по кличке Паша. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, каких животных получал глава российского государства в качестве подарка.

Собаки

Чаще всего президенту дарили собак. Первый такой подарок Владимиру Путину в 2000 году преподнес глава МЧС России Сергей Шойгу. Он подарил щенка черного лабрадора, который ранее воспитывался в спасательном кинологическом центре ведомства. Собака получила кличку Конни (в СМИ чаще упоминается как Кони). Владимир Путин часто брал ее с собой на деловые встречи, в том числе с иностранными делегациями. В 2007 году президент привел Конни и на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в резиденции Бочаров Ручей в Сочи, однако оказалось, что канцлер боится собак. Позднее Владимир Путин объяснил, что не знал о фобии своей коллеги, и извинился перед ней. В ночь перед парламентскими выборами 2003 года собака принесла потомство. Спустя несколько дней, на прямой линии с президентом, Путина спросили о судьбе щенков, и он ответил, что отдаст их в добрые руки. После этого президенту стали поступать просьбы подарить собаку. Один лабрадор был отправлен пенсионеру из Ростовской области Алексею Белевцу, второй - шестилетней девочке из Смоленска. Двух щенков Владимир Путин подарил главе Австрии Томасу Клестилю. О Кони часто писали СМИ, она стала героиней комикса журнала "Огонек". От имени лабрадора в 2004 году даже была опубликована книга "Рассказы Конни" (Connier`s Stories; автор - Ирина Борисова) - пособие для детей, изучающих английский язык. Прожила Конни 15 лет, умерла в конце 2014 года.

В 2010 году Владимир Путин, который в то время занимал пост премьер-министра РФ, получил в подарок от главы правительства Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. Для выбора клички новому питомцу был объявлен конкурс. Победителем стал пятилетний Дима Соколов из Москвы, который предложил кличку Баффи. Впоследствии премьер-министр пригласил мальчика вместе с родителями в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево, где показал ему щенка Баффи.

Еще одну собаку - породы акита-ину - президент получил в 2012 году. Трехмесячного щенка в Москву привез губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в знак благодарности за помощь, оказанную Россией Японии в преодолении последствий цунами 2011 года. В ответ президент подарил японскому губернатору, который известен как любитель кошек, сибирского кота по прозвищу Мир. Щенку акита-ину Владимир Путин дал кличку сам, назвав его Юмэ, что в переводе с японского значит "мечта".

В 2017 году перед началом саммита глав СНГ в Сочи президент вновь получил в подарок собаку. Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов преподнес Владимиру Путину на день рождения алабая по кличке Верный.

Лошади

Впервые лошадь в качестве подарка Владимир Путин получил в 2000 году от губернатора Орловской области Егора Строева. Тот подарил президенту породистого орловского рысака. Спустя год глава Башкирии Муртаза Рахимов передал Владимиру Путину гнедого жеребца ахалтекинской породы по кличке Нагара.

Впоследствии президент не раз получал в дар скакунов. Во время приезда в Нальчик в 2001 году от Кабардино- Балкарской Республики ему подарили коня по кличке Казбич кабардинской породы. Спустя год от главы Киргизии Аскара Акаева президент получил иноходца новой выведенной киргизской породы по кличке Гюльсары. Ахалтекинских коней привозили в дар Путину от глав Туркменистана, арабских скакунов - от лидеров Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. Некоторые из этих лошадей были отправлены в конюшню в Ново-Огарево, другие - на отечественные конезаводы и Московский ипподром.

Но самым известным подарком стал пони Чип, которого в 2005 году вручил президенту глава Нижнекамска Ильсур Метшин на открытии Международного конно-спортивного комплекса в Казани. Пони принадлежит к самой маленькой в мире породе лошадей - фалабелла, их рост в холке не превышает 75 см. По приезде в сочинскую резиденцию Бочаров Ручей Чипа переименовали в Семена, а затем - в Вадика. По словам Владимира Путина, это прозвище было придумано его супругой Людмилой. Позднее лошадь перевезли в конюшню в Ново-Огарево.

Тигры и леопарды

В 2008 году Владимир Путин, который занимал тогда пост премьер-министра, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. Глава правительства показал его журналистам на встрече в Ново-Огарево, но имя дарителя не раскрыл. Тигрица, которую назвали Маша, была передана в геленджикский "Сафари-парк".

Спустя год президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прислал Владимиру Путину двух переднеазиатских леопардов (один из крупнейших подвидов леопардов в мире, известен также как кавказский барс). Хищников отправили под присмотр специалистов в сочинский питомник.

Белая коза