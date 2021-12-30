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1 час назад

Российский депутат пожелал сдохнуть всем врагам россиян

Председатель городской думы Каменск-Уральска Валерий Пермяков поздравил местных жителей с наступающим Новым годом и пожелал всем врагам россиян умереть. Об этом сообщает портал E1.ru.

Депутат произнес поздравительную речь на открытии ледового городка «Парк Трубников». Сначала Пермяков пожелал жителям и их семьям «всех земных благ», затем вместе с толпой прокричал «гип-гип ура». В заключительной части новогоднего поздравления после короткой паузы и криков толпы спикер гордумы произнес: «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет».

Ранее в Калининграде местные полицейские «построили» елку из служебных автомобилей и сняли ее на видео. Елку сняли с высоты птичьего полета. Таким образом полицейские решили поздравить жителей города с новым годом.

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Политика,Видео,Валерий Пермяков,
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