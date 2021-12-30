Комментируя ситуацию о том, что сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вновь переведенного в тюрьму, уж несколько дней держат голодовку, российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский отмечает, что считает вполне естественным, что у Мишико есть фанаты, готовые молиться на своего кумира.
Ранее подруга бывшего президента Грузии, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько сообщила в социальных сетях, что Михаила Саакашвили перевезли из военного госпиталя, где он проходил лечение, в тюрьму в Рустави. Вместе с тем, по словам одного из лидеров «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, сотни сторонников и однопартийцев уже несколько дней держат голодовку в палатках вокруг центрального офиса партии с требованием освобождения своего лидера.
«Болельщики есть, у какой угодно, хотя бы самой негодной футбольной команды. Фанаты есть у даже самого никчемного эстрадного артиста. У каждого политика есть свои любители, которые по определению будут бегать вокруг любой тюрьмы, где он сидит, с криками: “О великий, что сделали с тобой эти негодяи!”. В этом политик ничем не отличается от футболистов, или от реперов. Как можно объяснить, откуда поклонники у Ольги Бузовой? Откуда были поклонники у “Пахтакора”, или “Черноморца”? - Так и у Саакашвили поклонники оттуда же. Он привлек к себе внимание, а людям свойственно идти за тем, кто привлек внимание», - указывает Евгений Сатановский.
По мнению собеседника «Свободной прессы», такова натура человека, следовать за кем-то, пусть даже не осознавая, что это за человек: «Люди, как правило, идет за хвостом вожака стаи. Вожак этот может быть человеком абсолютно пустым, однако стоит мелькнуть хвосту, как все могут ринуться за ним. Так и Саакашвили».
При этом президент Института Ближнего Востока не исключает возможности возвращения Михаила Саакашвили в большую политику.
«Саакашвили - авантюрист, аферист, прохиндей. Он абсолютный жулик. Но, при этом, он активен и агрессивен. Такого рода люди всегда плавают поверху, и их биография никого не волнует. Вот сейчас он сидит в тюрьме, а там увидим - есть у него шанс, или нет. В конце концов, он не молодой человек, и один раз власть уже проиграл», - подчеркивает Евгений Сатановский.