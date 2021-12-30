«Болельщики есть, у какой угодно, хотя бы самой негодной футбольной команды. Фанаты есть у даже самого никчемного эстрадного артиста. У каждого политика есть свои любители, которые по определению будут бегать вокруг любой тюрьмы, где он сидит, с криками: “О великий, что сделали с тобой эти негодяи!”. В этом политик ничем не отличается от футболистов, или от реперов. Как можно объяснить, откуда поклонники у Ольги Бузовой? Откуда были поклонники у “Пахтакора”, или “Черноморца”? - Так и у Саакашвили поклонники оттуда же. Он привлек к себе внимание, а людям свойственно идти за тем, кто привлек внимание», - указывает Евгений Сатановский.