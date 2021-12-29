«Не Россия»: Захарова объяснила, что грозит энергобезопасности Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что энергобезопасности Украины угрожает не Россия, а дисфункция государственной системы и паралич органов власти. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
«Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана», - написала Захарова.
По ее мнению, первопричиной всех бед является уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач. Она подчеркнула, что Россия является надежным энергопоставщиком на европейском и мировом рынках, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства.
«Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны. Чем осталось зарабатывать политические очки и выпрашивать подачки киевским политикам-бедолагам? Только бесконечными провокациями. Что и исполняют», - заключила Захарова.