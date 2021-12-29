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11 минут назад

«Не Россия»: Захарова объяснила, что грозит энергобезопасности Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что энергобезопасности Украины угрожает не Россия, а дисфункция государственной системы и паралич органов власти. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

«Не Россия»: Захарова объяснила, что грозит энергобезопасности Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана», - написала Захарова.

По ее мнению, первопричиной всех бед является уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач. Она подчеркнула, что Россия является надежным энергопоставщиком на европейском и мировом рынках, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства.

«Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны. Чем осталось зарабатывать политические очки и выпрашивать подачки киевским политикам-бедолагам? Только бесконечными провокациями. Что и исполняют», - заключила Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД,
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