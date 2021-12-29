«Не Россия»: Захарова объяснила, что грозит энергобезопасности Украины

«Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана», - написала Захарова.

По ее мнению, первопричиной всех бед является уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач. Она подчеркнула, что Россия является надежным энергопоставщиком на европейском и мировом рынках, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства.