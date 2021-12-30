«Под елочку»: Лукашенко преподнес подарок Путину

29 декабря в Кремле сообщили , что Путин провел переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что за год удалось добиться позитивных результатов в сфере интеграции.

При этом он уточнил, что в 2020 году произошел спад в объеме товарооборота почти на 17 процентов из-за пандемии, но в 2021-м случился рост почти на 36 процентов. Путин в связи с этим поддержал решение о допуске белорусских компаний к госзаказам в России. Данная инициатива, по его словам, существенно расширяет возможности для белорусских предприятий.