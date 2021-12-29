Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге в формате один на один. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Двусторонняя встреча проходит в Константиновском дворце. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе обороны и экономического взаимодействия.

Ранее 29 декабря Путин лично заехал за Лукашенко на внедорожнике Mercedes.