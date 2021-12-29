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1 час назад

Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил информацию о планах провести переговоры советника канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенcа Плетнера с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает ТАСС.

ФРГ проведет переговоры с РФ по Украине без Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О планируемой встрече России и Германии по вопросу Украины без участия Киева стало известно ранее. Reuters называло эти переговоры редкими.

Агентство со ссылкой на два анонимных источника в немецком правительстве также отмечало, что власти Германии усомнились в позиции США насчет того, что Россия якобы готовит возможное нападение на Украину. Как отметил один из собеседников, Плетнер и Козак проведут встречу в январе, на ней планируется обсудить пути деэскалации.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Политика,Дмитрий Козак,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,Reuters,
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