«Очень опасно»: РФ заявила об угрозе у восточных границ

Действия военного альянса AUKUS (в него входят Австралия, Великобритания и США) в Индийском и Тихом океане вызывают беспокойство у России, поскольку это происходит в непосредственной близости от ее границ. Об этом рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью изданию Republik Merdeka.

«Я хочу сказать, что мы считаем данное соглашение очень опасным. Оно не принесет мир ни региону, ни Индонезии», — подчеркнула она.

Воробьева пояснила, что деятельность AUKUS может спровоцировать гонку вооружений вместо обеспечения стабильности в регионе. Посол отметила, что негативная реакция индонезийских властей на создание альянса связана именно с этим.

«Кто хочет иметь соседей, у которых есть атомные подводные лодки?» — добавила она.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного Австралией, Великобританией и США в сентябре этого года, стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин. Тогда же контракт по созданию Парижем для Канберры неатомных субмарин был расторгнут.

Делегации стран AUKUS (Австралия, Великобритания, США) провели первые встречи созданных в рамках объединения рабочих групп, на которых обсуждались пути скорейшего оснащения Австралии атомными подводными лодками и пути расширения сотрудничества в сфере безопасности. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.

"Во время встречи совместной рабочей группы по австралийской программе создания атомных подводных лодок участники подтвердили приверженность сторон как можно раньше сделать так, чтобы соответствующий потенциал был поставлен на службу Австралии. Делегации договорились о шагах на ближайший консультационный период протяженностью 18 месяцев, чтобы определить наилучший путь приобретения Австралией атомных подводных лодок и для изучения в рамках рабочей группы наиболее важных шагов, которые необходимы для создания в Австралии соответствующей программы", - отмечается в сообщении.

При этом страны AUKUS подтвердили намерение реализовать данную задачу в соответствии с обязательствами в рамках режима нераспространения ядерного оружия и при соблюдении требований МАГАТЭ.

На встрече второй рабочей группы - по продвинутым возможностям - участники обсудили "дополнительные области взаимодействия" и "договорились определить потенциальные направления сотрудничества в указанных областях".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность в связи с появлением новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, подобная тема стала предметом обсуждения в ходе онлайн-встречи сторон. Как сообщает «Интерфакс», он также отметил, что Москва и Пекин расценивают создание блока AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии как угрозу режиму ядерного нераспространения.

И с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа Индо-Тихоокеанской четверки и американо-англо-австралийского AUKUS. Как было сказано, последний союз вообще подрывает режим и устои ядерного нераспространения и взвинчивает уровень военной напряженности в регионе, — сказал Ушаков.

Он отметил, что данная тема обсуждалась, стороны «высказали озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в АТР».

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о «китайской угрозе», заявил, что те, кто ей пугали с 2000-х, сами испугались, и начали менять свою политику в отношении Китая. Об этом лидер страны заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!»

«Меня пугают Китаем, начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду, нормам международного права», — сказал Путин.

При этом, по словам президента, остается очевидным тот факт, что «соперничество нарастает», приобретая «неудобоваримый характер». В качестве примера Путин привел создание трехстороннего оборонного альянса AUKUS.

«Например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию», — подчеркнул российский лидер.

Ранее послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цинь Ган обвинили Вашингтон, который организует «Саммит за демократию», в разжигании идеологической конфронтации. В совместном заявлении дипломатов говорится, что критикующим российскую и китайскую демократию Соединенным Штатам стоит сосредоточиться на собственных проблемах. Антонов и Ган указали Вашингтону на разгон протестных акций резиновыми пулями и слезоточивым газом, отмечая, что «это не очень похоже на свободу».

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что формирование блока AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий.

«Создание блоков с явной направленностью против другого государства является дестабилизирующим фактором. Блок AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Он отметил, что формирование атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира.

По словам Герасимова, в России выступают за многосторонние механизмы обеспечения безопасности с учётом интересов всех государств.

Директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников считает, что в настоящее время АТР переживает политический и экономический транзит из зоны комфорта в зону турбулентности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат также подчеркнул, что российская сторона в настоящее время фиксирует «очень сильный рост военной активности» в регионе.

Овчинников отметил, что партнерство США, Британии и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) может помешать «очень важному процессу» — выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем.

«Квинтэссенцией Индо-Тихоокеанского проекта вдруг становится в радикальном варианте проект блока AUKUS. Как он пойдет и сколько рисков с ним связано, сейчас активно обсуждается», — заявил Овчинников на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что партнерство AUKUS, созданное Австралией, США и Великобританией, является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Он отметил, что США пытаются втянуть объединение QUAD (Соединенные Штаты, Индия, Австралия и Япония) и другие страны в проведение антироссийской и антикитайской политики.

«Буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели. Характерно, что при его создании американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры», — подчеркнул Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, США ради усиления контроля над перспективным регионом, ставят под удар всю «архитектуру безопасности в Азии».

«Создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений», — резюмировал Патрушев.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва обеспокоена инициативами партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), и призвал «свернуть» реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества. Его выступление на сессии Совета управляющих МАГАТЭ опубликовано на сайте МИД РФ.

Ульянов подчеркнул, что формирование AUKUS несет в себе значительные риски для международной безопасности и «плохо стыкуется» с обязательствами участников партнерства в сфере ядерного нераспространения. Он сообщил, что Москва обеспокоена тем, что вокруг проекта альянса сохраняются «информационный вакуум и полное отсутствие транспарентности».

«Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам», — заявил Ульянов.

Постпред добавил, что важно, чтобы гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси регулярно информировал Совет управляющих о том, как разворачивается взаимодействие Агентства с «тройкой», так как государства-члены имеют право получать полную картину происходящего.

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов при Белом доме Курт Кэмпбелл заявил, что состав участников нового альянса в сфере безопасности AUKUS может стать шире. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, США ожидают, что со временем страны Европы и Азии будут участвовать в формировании альянса, а сама организация станет более открытой.

Wikipedia

«Должна будет пройти тщательная работа, изучение [возможностей] обмена «чувствительными» технологиями. Однако мы убеждены, что это важно. И мы ясно дали это понять европейцам», — добавил он.

Ранее заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, заместитель постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия ждет от США, Великобритании и Австралии, создавших AUKUS, ответов на вопросы по этому союзу. Его слова передает РИА «Новости».

Дипломат предположил, что государствам потребуется «больше времени и больше информации» о том, как США, Великобритания и Австралия, участники альянса AUKUS, «видят пути его реализации». Только получив полную информацию об этом партнерстве, можно будет делать выводы «относительно влияния этой инициативы на безопасность, на режим ядерного нераспространения, на соответствие этого партнерства» международным соглашениям.

Создание Австралией, Великобританией и Соединёнными Штатами нового формата партнёрства AUKUS внесло раздор в «натовскую семью», причём как в концептуальном плане, так и в технологическом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия -1».

В середине сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с одной из французских компаний.

«Это что? Единомышление, солидарность? Ведь одним этим действием они внесли колоссальный разор внутрь своей же натовской семьи», — заявила Захарова.

По её словам, это раздор не только концептуального плана, но и технологического, поскольку даже в НАТО никто так и не понял, «что это такие за ядерные подлодки, которые будут охранять австралийский континент».

«От кого, зачем, на каком топливе и как все это будет соотноситься с основополагающими документами МАГАТЭ», — сказала дипломат.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что российская сторона поставила целый ряд вопросов в связи с созданием альянса AUKUS, уже передала их США и задаст Австралии и Великобритании.

Новое партнерство по безопасности (AUKUS), которое создают США, Великобритания и Австралия, является попыткой Вашингтона укрепить свои позиции в мире после неудачного завершения афганской кампании. Об этом в беседе со «Звездой» заявил член президиума Научно-методического совета МО РФ по военно-гуманитарным и социально-экономическим наукам Андрей Кошкин.

«После весьма неудачного выхода Соединенных Штатов Америки из афганской войны сегодня администрация Байдена (президент США Джо Байден. - Прим. ред.) ищет новые альянсы, создает новые союзы для того, чтобы укрепить свои позиции в мире и сдерживать, как они говорят, агрессивные страны, это Россию и Китай», - указал военный эксперт.

Кошкин выразил сожаление из-за того факта, что Вашингтон не сделал верных выводов после неудачных действий в Вашингтоне, продолжая политику сдерживания определенных стран.

«Вот мы являемся свидетелями нового альянса между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки явно по геополитическому треугольнику они охватывают весьма просторы, но наверняка эти страны будут работать на сдерживание России и Китая. Прискорбно, что выводы после неудачных действий в Афганистане США не сделали правильные», - заключил специалист.

Оборонный союз США, Великобритании и Австралии направлен на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, причём Канберре партнёры по Aukus отвели роль «червяка»-наживки, заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. По его мнению, Австралия выступит в качестве «разменной монеты» при обострении конфликта вокруг Тайваня и архипелага Сенкаку в Южно-Китайском море, передаёт «ПолитЭксперт».

Похоже, за океаном решили, что четырёхсторонний диалог по безопасности с Индией и Японией против КНР не сработал. Появился новый сценарий, в котором Австралии уготована даже не роль кенгуру, а миссия червяка, способного только ползать, — пояснил Ераносян.

По его мнению, Австралия имеет сравнительно небольшую армию и устаревшее оружие для войны с Китаем. Ераносян считает, что в случае обострения конфликта вокруг Тайваня и архипелага Сенкак сдержать военную мощь Китая сможет только Седьмой оперативный флот ВМС США. При этом, уточнил военный эксперт, это не означает, что американцы действительно придут на помощь своим союзникам.