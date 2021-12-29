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1 час назад

Болтон назвал крупнейшие ошибки НАТО в отношении России

Одной из худших ошибок, допущенных НАТО за историю отношений с современной Россией, стало неумение определить четкие границы расширения. Об этом написал бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в колонке для издания 19fortyfive.

Болтон назвал крупнейшие ошибки НАТО в отношении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он пояснил, что альянс слишком быстро устремился включить в свою орбиту бывшие советские республики, хотя сперва следовало определить границы экспансии.

«Фактически мы создали "серую зону" — места, где сохраняется двусмысленность [относительно возможностей расширения], и сейчас этим пользуется Россия. Сегодня мы и страны "серой зоны", например, Украина, расплачиваемся за это», — добавил Болтон.

Другая ошибка, названная экс-советником — провалы в совместной работе НАТО и ЕС. По мнению Болтона, Евросоюз слишком много возомнил о себе: например, в объединении приписывают себе заслуги в мирном урегулировании конфликтов времен холодной войны, хотя они разрешались благодаря НАТО. Из-за этого действия альянса и ЕС рассинхронизированы, они не могут выступить против России единым фронтом, посетовал Болтон. При этом Москва таких трудностей не испытывает и успешно сотрудничает с такими игроками, как Китай.

При этом ранее Болтон говорил, что Вашингтон и Москва, напротив, могут найти общие точки соприкосновения по Пекину, так как Россия рискует превратиться в придаток Китая.

Политика,Джон Болтон,Дональд Трамп,НАТО,ЕС,
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