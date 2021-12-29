В Госдуме обвинили Британию в убийстве российских лидеров

«Британия вмешивается в дела России со времен Ивана Грозного. Есть версия, что царь Грозный и вся его семья были отравлены англичанами. На их совести смерти нескольких российских императоров: Павла I, Александра I, Николая l, Александра ll и Николая ll. Где-то косвенно, где-то напрямую Великобритания была к ним причастна. Постоянно в России были английские шпионы. Поэтому в новых фактах вмешательства ничего удивительного нет», — заявил Матвейчев в разговоре с «Известиями».