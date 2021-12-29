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23 минуты назад

Депутат Госдумы обвинил Британию в убийстве российских лидеров

Великобритания причастна к множеству смертей российских царей и императоров, заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев. По его словам, страна и сейчас пытается вмешиваться в дела России.

В Госдуме обвинили Британию в убийстве российских лидеров
Фото: URA.RUURA.RU

«Британия вмешивается в дела России со времен Ивана Грозного. Есть версия, что царь Грозный и вся его семья были отравлены англичанами. На их совести смерти нескольких российских императоров: Павла I, Александра I, Николая l, Александра ll и Николая ll. Где-то косвенно, где-то напрямую Великобритания была к ним причастна. Постоянно в России были английские шпионы. Поэтому в новых фактах вмешательства ничего удивительного нет», — заявил Матвейчев в разговоре с «Известиями».

Депутат уверен, что в России необходимо ужесточать закон об иностранных агентах. По его словам, на эти цели тратится больше миллиарда рублей. Причем, как утверждает Матвейчев, есть финансовые транши, которые остаются незамеченными.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой попросил Минюст проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО. Он заявляет, что Запад готовит новых политических и общественных лидеров в России, финансирует 34 проекта из 17 регионов России и формирует протестные настроения в стране. Кроме того, сообщалось, что в сети распространились «документы британской правительственной организации Global Britain Fund», в которых якобы содержится отчет о работе британского посольства в России.

Политика,Убийство ,Андрей Луговой,Олег Матвейчев,Иван Грозный,Минюст РФ,Госдума,газета "Известия",
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