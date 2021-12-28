Лукашенко поинтересовался, болела ли Попова COVID

Президент Белоруссии Александра Лукашенко на неформальном саммите лидеров стран СНГ поинтересовался, болела ли коронавирусом глава российского Роспотребнадзора Анна Попова пишет РИА Новости.
"Честно говоря, не помню. Надо было у нее спросить, секрета нет никакого. Нет, она нет, по-моему, она сразу прививку сделала", - сказал президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос Лукашенко.
Путин пригласил выступить на саммите Попову, чтобы она рассказала о дальнейшей работе по борьбе с COVID-19.
Попова в октябре 2020 года говорила, что сделала прививки от коронавируса. В июле 2021 года она сообщила, что ревакцинировалась.