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45 минут назад

Комиссия владимирской колонии сняла Навального с профучета как склонного к побегу

Комиссия исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области сняла Алексея Навального с профучета как склонного к совершению побега. Об этом в ходе заседания суда во вторник сообщил представитель УФСИН по Владимирской области.

Навального перестали считать склонным к побегу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он был снят с профучета как склонный к совершению побега", - сообщил представитель УФСИН.

Петушинский районный суд Владимирской области 2 июня отказал Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии № 2 (ИК-2), поданного в связи с постановкой его на учет как склонного к побегу, а также признал, что в ИК-2 не нарушались права Навального на непрерывный восьмичасовой сон. Представители ИК-2 в суде сообщили, что для снятия Навального с профилактического учета необходимы два обстоятельства: нарушения прав истца и ошибка в нормативно-правовых актах, которых в данном случае нет. В начале июля Навальный направил в суд апелляционную жалобу на решение суда, которая также была отклонена.

7 октября Навальный был поставлен на профилактические учеты как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Сейчас это решение оспаривается в суде.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области.

Политика,Ив Роше,Алексей Навальный,Аэропорт Шереметьево,ФСИН,
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