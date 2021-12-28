Может ли Москва ввести войска на Украину

Сенатор Косачев допустил введение вооруженных сил на Украину для защиты граждан России

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, предупредил он, Москва может ввести войска в страну, если украинские силы первыми атакуют людей в Донбассе, которые получили российское гражданство. Сенатор пояснил, что российское законодательство позволяет Кремлю пойти на такой шаг.

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Косачев отметил, что для России нет смысла проводить «какую-то инициативную военную операцию против Украины».

«Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

В то же время сенатор пояснил, что Россия может использовать свои войска в боевых действиях за пределами страны, в том числе, если нужно защитить от военного нападения российских граждан за рубежом. В связи с этим вице-спикер указал на нагнетание обстановки вокруг Донбасса. По мнению Косачева, Украину «подталкивают» к тому, чтобы силой попытаться вернуть Донбасс под контроль Киева.

«Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет», — резюмировал сенатор.

Сейчас жители Донбасса могут получить российское гражданство по упрощенной схеме. С 2019 года им достаточно сдать отпечатки пальцев в местных отделениях российских УФМС и зачитать присягу. Представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Адзинов объяснял, что при этом от людей не требуют отказаться от гражданства Украины или самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в конце апреля 2021 года говорил, что российские паспорта получили 538 тысяч жителей ДНР и ЛНР. При этом, по его прогнозам, до конца текущего года это число должно было увеличиться до миллиона.

Вице-спикер Косачев 28 декабря уточнил, что после боевых действий в Грузии в законодательство России были внесены поправки. После изменения закон «Об обороне», по словам Косачева, «дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом».

Вооруженный конфликт в Грузии произошел в августе 2008-го. Он начался с того, что грузинские вооруженные силы обстреляли российских миротворцев, столицу Южной Осетии и попыталась захватить этот регион (Тбилиси утверждает, что первыми огонь открыли осетины, а Грузия предприняла ответные действия). После этого президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру», в регион перебросили значительные российские силы. В итоге за несколько суток части России вместе с осетинскими и абхазскими союзниками вытеснили грузинские войска из Южной Осетии и временно захватили несколько грузинских районов. После этого Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами.

Глава МИД России Сергей Лавров, объясняя вступление России в конфликт, отмечал, что большинство населения Южной Осетии — граждане России, и что «ни одна страна мира не осталась бы безучастной к убийству своих граждан и изгнанию их из своих жилищ». По его мнению, Грузия начал геноцид мирных жителей Южной Осетии, кроме того, погибли российские миротворцы.

Сейчас в десятой статье закона «Об обороне» говорится, что формирования ВС России могут «оперативно использоваться за пределами территории Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом для решения следующих задач»:

— если было нападение на российские войска или госорганы за рубежом,

— если напали на другое государство, а оно попросило Россию о помощи,

— если нужно защитить российских граждан от вооруженного нападения,

— а также для борьбы с пиратством и обеспечения безопасного судоходства.

«Господа, не шутите с Россией»

Экс-сенатор Франц Клинцевич в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что американские спецслужбы уже давно пытаются столкнуть российскую и украинскую армии в военном противостоянии. «[Cо стороны России] было сделано предупреждение, что мы это не позволим. И что могут быть колоссальные последствия, вплоть до потери суверенитета. <...> Очень важно, что сегодня это обсуждается, и они понимают, что не надо пробовать дергать льва за усы, находясь с ним в одной клетке. Это опасные вещи, надо переходить к диалогу», — пояснил экс-сенатор.

Он отметил, что позиция Украины в возможном вооруженном конфликте выглядит слабо. «Они от многих вещей отказались: разрушили оборонно-промышленный комплекс, международные транспортные, логистические, экономические связи. Я, как человек, пробывший много лет на войне и понимающий, о чем идет речь, говорю: господа, не шутите с Россией. У нас есть чем ответить, и мы вас предупреждаем — российских граждан, где бы это ни было, мы защитим и в обиду не дадим», — резюмировал Клинцевич.

Клинцевич добавил, что политика, когда российские власти демонстрируют намерение защищать граждан страны за рубежом, поднимает авторитет государства и вполне оправдана.

«Это международная практика, которую используют США, Израиль, Великобритания, Италия, Франция», — отметил он.

О том, что Россия собирается напасть на Украину, с октября пишут западные СМИ. В качестве аргумента на Западе указывали на выросшую концентрацию российских войск вблизи украинских границ. Так, издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, на которых якобы показано размещение «элитной танковой армии» России в Смоленской области примерно в 250 км от границы с Украиной. Кремль назвал эти снимки «некачественным вбросом».

В зарубежных СМИ также появлялась информация о количестве российских сил и времени предполагаемого нападения на Украину. Так, Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США сообщало, что в начале 2022 года Москва намерена направить в наступление на Украину 175 тыс. военных. Источники немецкой Bild заявили, что Россия планирует атаку в конце января – начале февраля. Источники CBS утверждали, что вероятность нападения России растет вместе с наступлением холодов.

Москва отрицала все подобные обвинения. В Кремле заявили, что против России ведется информационная компания, которая должна отвлечь внимание от того, что Киев сам планирует нападение — на Донбасс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также пояснял, что Россия может перемещать войска в пределах своих границ на свое усмотрение, и это никому не угрожает.

«Мы можем двигать наши силы в любом направлении, в каком захотим, и ближе к районам, которые могут представлять угрозу. Мы видим, как американские военные самолеты приземляются на Украине, а военная техника США приближается к нашим границам», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин отмечал, что тему со «вторжением» России на Украину на Западе раскручивали еще в начале года, но никакой войны не случилось. Он призвал вместо раздувания таких слухов наладить отношения между странами «по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов по безопасности всех участников международной деятельности». По мнению президента, тогда никто и не будет испытывать «никаких угроз» и ожидать военных действий.

В то же время на Западе к сообщениям о возможной войне России с Украиной предпочитают относиться серьезно и уже не раз выступали с предостережениями к Москве.

Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) предупредили, что «военная агрессия» России против Украины «будет иметь огромные последствия и дорого обойдется» Москве. Глава фракции Европарламента Манфред Вебер призвал Германию свернуть проект газопровода «Северный поток – 2», если Москва «предпримет что-то против Украины». Белый дом также пообещал, что усилит военную помощь Украине в случае агрессии России.