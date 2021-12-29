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1 час назад

Путин внес в ГД закон о гражданстве России

Президент России Владимир Путин в Госдуму закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ облегчит получение российского паспорта десяткам категорий иностранцев.

Путин внес в Госдуму закон о гражданстве России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы.

Законом предлагается облегчить получение паспорта более чем 20 категориям лиц. Прежде всего это касается граждан стран бывшего СССР.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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