Путин внес в Госдуму закон о гражданстве России

Президент России Владимир Путин в Госдуму закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ облегчит получение российского паспорта десяткам категорий иностранцев.
«В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы.
Законом предлагается облегчить получение паспорта более чем 20 категориям лиц. Прежде всего это касается граждан стран бывшего СССР.