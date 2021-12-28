Лавров: РФ будет отстаивать свои интересы на переговорах с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 декабря на заседании комиссии «Единой России» заявил, что Москва на переговорах с США будет твердо проводить линию на отстаивание своих интересов.
По его словам, сейчас стоит задача создавать благоприятные условия для развития России и обеспечения ее безопасности. Утром 28 декабря СМИ сообщили даты ключевых переговоров между Россией и США.
Так, 10 января планируются переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, а уже 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО.