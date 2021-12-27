"Подталкивает к пропасти": В США раскрыли цели Путина на Балканах

«Попытки Путина подтолкнуть Балканы к краю пропасти - часть его миссии по восстановлению России в качестве посредника мировой власти. Подобно стратегии Кремля на Кавказе, цель России на Балканах - нагнетать напряженность, чтобы она могла позиционировать себя в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности. Одновременно он призван продемонстрировать, что ни НАТО, ни ЕС, ни их члены не являются надежными партнерами для какой-либо из балканских стран. Поскольку Москва также продолжает наращивать военную мощь недалеко от границы с Украиной, ее кампания влияния на Балканах служит еще одним театром действий, чтобы бросить вызов Западу», - говорится в статье.