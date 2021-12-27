"Подталкивает к пропасти": В США раскрыли цели Путина на Балканах

Президент России Владимир Путин использует бывшие югославские государства в качестве следующего поля боя для ослабления НАТО и Европейского союза, пишет американское издание Foreign Affairs.
«Попытки Путина подтолкнуть Балканы к краю пропасти - часть его миссии по восстановлению России в качестве посредника мировой власти. Подобно стратегии Кремля на Кавказе, цель России на Балканах - нагнетать напряженность, чтобы она могла позиционировать себя в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности. Одновременно он призван продемонстрировать, что ни НАТО, ни ЕС, ни их члены не являются надежными партнерами для какой-либо из балканских стран. Поскольку Москва также продолжает наращивать военную мощь недалеко от границы с Украиной, ее кампания влияния на Балканах служит еще одним театром действий, чтобы бросить вызов Западу», - говорится в статье.
Отмечается, что на Западе многие не понимают, что может получить Россия от вмешательства в этот регион.
«Россия рассматривает этот регион как уязвимое место Европы: ее растущее влияние угрожает позволить ей разместить стратегические военные активы рядом с крупной базой США и обещает предоставить ей доступ к Адриатическому морю. Более крупная цель Путина - склонить баланс сил в Европе в пользу Москвы, и Балканы являются частью этой стратегии», - уточняется в материале.