Отставной латвийский генерал рассказал, в какую игру Путин играет с Западом

«Ситуация очень лабильна, какое-то небольшое событие может ее перетянуть как в негативную, так и в позитивную стороны. Самое важное, на мой взгляд (и, кажется, также Запад это понимает), есть то, каким образом позволить Путину выйти из этой ситуации по меньшей мере с ощущением, что он не проиграл,- в особенности в отношении российского общества», - подчеркнул генерал.