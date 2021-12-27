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11 минут назад

Отставной латвийский генерал рассказал, в какую игру Путин играет с Западом

Латвийский генерал в отставке Раймондс Граубе считает, что президент РФ Владимир Путин играет с Западом в покер за шахматным столом и благодаря этому выигрывает, пишет «Аргументы недели».

Отставной латвийский генерал рассказал, в какую игру Путин играет с Западом
Фото: ReutersReuters

По мнению Граубе, Запад анализирует Путина односторонне. Он напомнил сравнение профессора Оксфорда Джульена Линдли-Френча, которой говорил, что система Запада, дипломатия Запада, мышление Запада работают по принципу шахматной игры.

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«Там есть черные и белые фигурки, 64 клеточки, и стратегия, и действия, включая жертвы, происходит в рамках этих правил. Однако Путин, сидя за шахматным столом, играет в покер. Ты с ним по-прежнему играешь в шахматы, думаешь в этих категориях, ты воспитан и образован, как развивались принципы демократии Запада, и пытаешься обыграть его в рамках этой игры, но он блефует, прячет фигуры — играет в покер», - пояснил Граубе.

По его мнению, успех Путина показывает, что деятельность российского президента многие анализируют в категориях западного мышления, не учитывая, что у него есть мышление Петра Первого. Всех правителей России, включая себя, он оценивает по тому, расширил ли государственный деятель империю. По мнению генерала, Путин не желает проигрывать, и Украина является его эмоционально самым незавершенным делом.

По его мнению, нельзя спрогнозировать, как будет развиваться военный конфликт между Россией и Украиной.

«Ситуация очень лабильна, какое-то небольшое событие может ее перетянуть как в негативную, так и в позитивную стороны. Самое важное, на мой взгляд (и, кажется, также Запад это понимает), есть то, каким образом позволить Путину выйти из этой ситуации по меньшей мере с ощущением, что он не проиграл,- в особенности в отношении российского общества», - подчеркнул генерал.

По его мнению, единственной возможностью отступления Путина было бы получение гарантий нерасширения НАТО на восток, но Запад не может себе этого позволить – и не хочет.

«У него есть классическая психология шпиона. Стратегически он время от времени ошибается, но тактик, применяющий ситуацию, Путин выдающийся. Лабильность ситуации может быть позитивной в том смысле, что может быть он найдет какую-то возможность повернуть события так себе на пользу, что мог бы выйти с ощущением победителя, а не проигравшего», - заключил Граубе.

Политика,Владимир Путин,НАТО,
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