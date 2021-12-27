В Киеве ответили на предложение Кадырова

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предупредил главу Чечни Рамзана Кадырова, что его слова о присоединении Украины могут заинтересовать Международный суд в Гааге. Об этом он заявил в своем канале на YouTube.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что сам давно бы решил вопрос с Украиной, просто присоединив ее. Однако, по его словам, существуют «государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения».
По мнению Гончаренко, высказывание Кадырова без сомнения должно заинтересовать суд в Гааге.
«Сильные присоединители. Вот в Гааге все и расскажите. Там все подробно, как и куда присоединяли, к чему. И за это ответите», - подчеркнул он.
При этом украинский политик заметил в своем Instagram, что на Украине Кадырову не рады.
«Чего вы лезете? Вам здесь не рады, но с радостью выслушают в Гааге. Кого-то по одной статье, кого-то по двум. Правда, Рамзан?» - поинтересовался он.
В ходе пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин усомнился в возможности выстроить добрососедские отношения с нынешними властями Украины. По его словам, россияне готовы выстроить добрососедские отношения, но проблема заключается в том, что людей, которые хотят работать с Россией, на Украине «уничтожают».