В Киеве ответили на предложение Кадырова

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предупредил главу Чечни Рамзана Кадырова, что его слова о присоединении Украины могут заинтересовать Международный суд в Гааге. Об этом он заявил в своем канале на YouTube.

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что сам давно бы решил вопрос с Украиной, просто присоединив ее. Однако, по его словам, существуют «государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения».

По мнению Гончаренко, высказывание Кадырова без сомнения должно заинтересовать суд в Гааге.

«Сильные присоединители. Вот в Гааге все и расскажите. Там все подробно, как и куда присоединяли, к чему. И за это ответите», - подчеркнул он.

При этом украинский политик заметил в своем Instagram, что на Украине Кадырову не рады.

«Чего вы лезете? Вам здесь не рады, но с радостью выслушают в Гааге. Кого-то по одной статье, кого-то по двум. Правда, Рамзан?» - поинтересовался он.