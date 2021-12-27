В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
24 минуты назад

В Киеве ответили Кадырову на слова о присоединении Украины к РФ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предупредил главу Чечни Рамзана Кадырова, что его слова о присоединении Украины могут заинтересовать Международный суд в Гааге. Об этом он заявил в своем канале на YouTube.

В Киеве ответили на предложение Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что сам давно бы решил вопрос с Украиной, просто присоединив ее. Однако, по его словам, существуют «государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения».

По мнению Гончаренко, высказывание Кадырова без сомнения должно заинтересовать суд в Гааге.

«Сильные присоединители. Вот в Гааге все и расскажите. Там все подробно, как и куда присоединяли, к чему. И за это ответите», - подчеркнул он.

При этом украинский политик заметил в своем Instagram, что на Украине Кадырову не рады.

«Чего вы лезете? Вам здесь не рады, но с радостью выслушают в Гааге. Кого-то по одной статье, кого-то по двум. Правда, Рамзан?» - поинтересовался он.

«Это наша территория»: Кадыров призвал присоединить Украину к РФ

В ходе пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин усомнился в возможности выстроить добрососедские отношения с нынешними властями Украины. По его словам, россияне готовы выстроить добрососедские отношения, но проблема заключается в том, что людей, которые хотят работать с Россией, на Украине «уничтожают».

Политика,Алексей Гончаренко,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Верховная Рада,
80
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители