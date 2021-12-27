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28 минут назад

Матвиенко ответила на вопрос о планах возрождения СССР

У России нет планов по возрождению СССР, и, даже если бы они были, это невозможно. Так ответила на соответствующий вопрос спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС в понедельник, 27 декабря.

"Поезд ушел": Матвиенко о планах возрождения СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что Москва собирается пребывать «в мире, согласии, любви и дружбе» с соседями из «наших союзных государств».

Кроме того, председатель верхней палаты Федерального собрания заверила, руководство нашей страны не планирует нападения на Украину, а 80 процентов россиян считают украинцев братским народом.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

Политика,Михаил Горбачев,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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