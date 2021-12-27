Лавров ответил на вопрос о вступлении России в НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что для вступления России в НАТО нет никаких предпосылок.
«Я не вижу такую ситуацию. Весь процесс вертится не вокруг НАТО или ЕС. Он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь соперников на международной арене», - цитирует KP.ru слова Лаврова в ходе "Прямого эфира" с Владимиром Соловьевым.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал деловой реакцию США на инициативы РФ по расширению НАТО. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков также отметил, что предложения по гарантиям безопасности услышали и в США, и в НАТО.