Лавров ответил на вопрос о вступлении России в НАТО

«Я не вижу такую ситуацию. Весь процесс вертится не вокруг НАТО или ЕС. Он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь соперников на международной арене», - цитирует KP.ru слова Лаврова в ходе "Прямого эфира" с Владимиром Соловьевым.