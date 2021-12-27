Захарова ответила на претензии ЕС к России в ВТО

"Более того, они и не хотели их вводить, но Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя. Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться", - заявила Захарова, добавляя, что при этом Байден не говорил, "сколько Брюссель за это заплатит".