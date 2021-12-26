«Перепились»: В Госдуме высмеяли «возвращение» Украиной Кубани

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов назвал чушью заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что Украина начала возвращать Кубань, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Чушь собачья, они перепились перед Новым годом и придумывают всякую ерунду», - сказал Чернышев. Он отметил, что у Украины «ни Краснодарского края, ни Крыма, ничего не будет».
Он считает, что эти слова не стоит никак воспринимать и предложил относиться к этому, как к тому, что пиарщик пытается продвигать информационные поводы в интересах своего народа.
Гончаренко ранее рассказал о начале процесса «возвращения» Кубани в состав Украины. Он подал в Раду постановление об установлении 14 декабря как Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани.