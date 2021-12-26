«Перепились»: В Госдуме высмеяли «возвращение» Украиной Кубани

«Чушь собачья, они перепились перед Новым годом и придумывают всякую ерунду», - сказал Чернышев. Он отметил, что у Украины «ни Краснодарского края, ни Крыма, ничего не будет».

Он считает, что эти слова не стоит никак воспринимать и предложил относиться к этому, как к тому, что пиарщик пытается продвигать информационные поводы в интересах своего народа.