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44 минуты назад

Песков о 2022 годе: «Ничего радужного не сулит»

Наступающий 2022 год ничего радужного не сулит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков о 2022 годе: «Ничего радужного не сулит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»

При этом он отметил, что Россия «вылезла из ковидной ямы» с точки зрения экономики, доходы населения стали расти, «скромно, недостаточно, но этот рост есть». В то же время он признал, что инфляция во многом нивелирует этот рост.

Пресс-секретарь главы государства обозначил еще одну проблему уходящего и наступающего года – демография.

«Да, тяжело, да, происходит выгорание, но в то же время жизнь идет вперед, и она идет вперед ускоряясь, и все возможности для этого у нас есть», — сказал Песков.

Политика,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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