Песков о 2022 годе: «Ничего радужного не сулит»

«Год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»

При этом он отметил, что Россия «вылезла из ковидной ямы» с точки зрения экономики, доходы населения стали расти, «скромно, недостаточно, но этот рост есть». В то же время он признал, что инфляция во многом нивелирует этот рост.