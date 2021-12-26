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1 час назад

Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции

Эмоциональность президента России Владимира Путина в высказываниях о защите национальных интересов РФ на большой пресс-конференции объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, эмоциональная речь главы государства о том, что Россию «достали» обещания Запада, вызваны тем, что на протяжении последних десятилетий Запад обманывал Россию.

«Почему достали, президент объяснил — достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», — сказал Песков в эфире «России 1»

Представитель Кремля отметил, что президент всегда эмоционален, когда говорит о национальных интересах и безопасности страны, но это не делает его формулировки менее исчерпывающими.

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россию «надули и нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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