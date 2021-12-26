Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции

«Почему достали, президент объяснил — достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», — сказал Песков в эфире «России 1»