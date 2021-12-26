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26 минут назад

Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь

Президент России Владимир Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента...поздравление президента», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Путина на Новый год. По его словам, глава государства проведет праздник в компании родных и близких, однако во время рождественской недели частично будет работать.

Песков рассказал, что Путин встретит Новый год с родными и близкими

Песков отметил, что Путин редко проводит это время целиком как «новогодние праздники», но первые несколько дней он будет отдыхать. В 2020 году он рассказал об аналогичных планах президента, сообщив, что тот проводит Новый год с семьей, но никогда не отдыхает полноценно.

Политика,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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