Президент России Владимир Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь в интервью Павлу Зарубину в передаче « Москва . Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости .

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Путина на Новый год. По его словам, глава государства проведет праздник в компании родных и близких, однако во время рождественской недели частично будет работать.

Песков отметил, что Путин редко проводит это время целиком как «новогодние праздники», но первые несколько дней он будет отдыхать. В 2020 году он рассказал об аналогичных планах президента, сообщив, что тот проводит Новый год с семьей, но никогда не отдыхает полноценно.