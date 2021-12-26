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31 минуту назад

Песков: в 2022 году будут новые волны COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 2021 год был сложным в плане пандемии коронавируса и новый год "ничего радужного не сулит". Об этом он сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

При этом он отметил, что и в новом году ожидается "какое-то количество очередных волн" коронавируса. Однако, считает Песков, с точки зрения экономики Россия выбралась "из ковидной ямы" и, как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти.

"Скромно, недостаточно, но этот рост есть", - подчеркнул пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, этот рост во многом нивелирует инфляция, она является "большой головной болью" для российского правительства и "болезнью, от которой страдает весь мир".

Пресс-секретарь подчеркнул, что власти продолжают оказывать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается, и работать над ситуацией в сфере демографии.

"Но жизнь идет вперед, и она идет вперед ускоряясь, и все возможности для этого у нас есть", - указал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству перед новогодними праздниками усилить борьбу с COVID-19.

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