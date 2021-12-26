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1 час назад

Песков сообщил, что "Новую газету" забыли аккредитовать на пресс-конференцию Путина

"Новая газета" не была аккредитована на ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в силу человеческого фактора - в издание забыли позвонить, признал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Новую газету" забыли аккредитовать на пресс-конференцию Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Новую газету" не позвали, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы Владимира Соловьева.

Песков также заявил, что формат пресс-конференции Путина уникален.

"Такой формат сохраняет свою уникальность. А главное, что он четко соответствует той цели, которую ставит перед собой президент, выходя на пресс-конференцию", - сказал Песков, комментируя тот факт, что на ежегодную пресс-конференцию всегда приглашают множество иностранных изданий, аккредитованных в России.

Песков обсудил с Соловьевым тот факт, что пресс-конференция американского президента Джо Байдена длилась всего час с небольшим, на ней было задано около 10 вопросов, причем слова не получили оппозиционные Байдену СМИ.

"Давайте с уважением относиться к той системе, которую предпочитает выбирать глава каждого государства", - призвал при этом представитель Кремля.

Политика,Владимир Соловьев,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Новая газета,
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