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22 минуты назад

Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России

Евросоюз подготовил новые пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Их применят в случае дальнейшего ухудшения обстановки и начала боевых действий. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главе ЕК задали вопрос о том, как Евросоюз планирует «заставить себя уважать» в ситуации вокруг Украины.

«Дав четко понять, что за любой агрессией против Украины последуют санкции c масштабными последствиями. Они уже готовы», — ответила фон дер Ляйен на вопрос французского издания Journal du Dimanche.

Раскрыты детали новых санкций Запада против России

Евросоюз готовит меры по сдерживанию РФ вместе с США и НАТО, добавила она. При этом глава ЕК подчеркнула, что Запад выступает за добрые отношения с Москвой.

«Мы выступаем за хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Россия должна прекратить провокации», — сказала она.

Ситуация на Украине стала одной из главных тем мировой повестки в последние месяцы. Международное сообщество беспокоит концентрация военных РФ на границе с Украиной. В Кремле уверяют, что действия российской армии не несут опасности для соседней страны.

Политика,Видео,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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