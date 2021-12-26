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49 минут назад

В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале

В начале 2022 года Украина может напасть на Россию, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. Его слова передает Ura.ru.

В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В зоне риска, по его прогнозам, Россия будет с начала февраля до конца марта. Среди возможных целей парламентарий назвал Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

Парламентарий утверждает, что сейчас Вооруженные силы Украины к этому готовят.

На Украине «все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении», поэтому единственный способ – война, убежден Делягин.

На фоне обострения дискуссии вокруг перемещения войск России у границ Украины ряд политиков и экспертов сходятся во мнении, что эта ситуация провоцирует международную напряженность и может перерасти в открытое столкновение.

Политика,Михаил Делягин,Госдума,РИА Ura.ru,
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