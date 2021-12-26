В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале

В начале 2022 года Украина может напасть на Россию, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. Его слова передает Ura.ru.

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В зоне риска, по его прогнозам, Россия будет с начала февраля до конца марта. Среди возможных целей парламентарий назвал Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

Парламентарий утверждает, что сейчас Вооруженные силы Украины к этому готовят.

На Украине «все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении», поэтому единственный способ – война, убежден Делягин.