В Раде заявили о начале процесса «возвращения» Кубани

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«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря — Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — написал Гончаренко.

В документе говорится, что в результате преступной политики сталинского режима было уничтожено около миллиона украинцев на территории Северного Кавказа.

Но большинство жертв пришлось на население Краснодарского края. Еще 63,5 тысяч жителей станиц региона принудительно выселили в Россию и Центральную Азию, добавил депутат.