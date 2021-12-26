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1 час назад

В Раде заявили о начале процесса «возвращения» Кубани

Украина начала возвращать Кубань, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.

В Раде заявили о начале процесса «возвращения» Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря — Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — написал Гончаренко.

В документе говорится, что в результате преступной политики сталинского режима было уничтожено около миллиона украинцев на территории Северного Кавказа.

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Но большинство жертв пришлось на население Краснодарского края. Еще 63,5 тысяч жителей станиц региона принудительно выселили в Россию и Центральную Азию, добавил депутат.

Гончаренко уже называл Кубань «украинскими этническими землями» и озвучивал план по созданию в регионе «украинской Кубы».

Политика,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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