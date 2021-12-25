Ответ Путина на вопрос об Украине лишил дара речи британскую журналистку

Журналистка британского телеканала Sky News лишилась дара речи после ответа президента России Владимира Путина на ее вопрос о гарантиях безопасности для Украины, сообщает китайское издание Sohu.
Сотрудница британского телеканала во время пресс-конференции спросила российского лидера о том, может ли Москва гарантировать отказ от нападения на Украину. Авторы Sohu считают, что в заданном вопросе была «скрытая ловушка», так как в подготовке к вторжению на украинскую территорию Россию обвиняют именно западные СМИ.
Положительный ответ привел бы к тому, что Москве вменили бы в вину даже оборонительные действия. Отказ дать гарантии западные СМИ интерпретировали бы как доказательство наличия плана нападения на Украину. Однако Путин вышел из положения с честью. Вместо обещаний он подчеркнул, что это НАТО должно гарантировать безопасность России.
«Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас», — заявил российский президент.
Китайские аналитики считают, что слова Путина говорят о том, что угроза исходит от Североатлантического альянса, а не от России. Это НАТО уже несколько десятилетий расширяется на восток, напомнили в Sohu. Журналистке Sky News нечего было ответить российскому лидеру, поэтому можно сказать, что заявление Путина лишило репортера дара речи, отмечают китайские аналитики.
Ранее Путин заявил, что Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Это и было сделано по итогам Первой мировой войны, а также в 1990-е годы, отметил глава государства.