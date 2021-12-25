Ответ Путина на вопрос об Украине лишил дара речи британскую журналистку

Журналистка британского телеканала Sky News лишилась дара речи после ответа президента России Владимира Путина на ее вопрос о гарантиях безопасности для Украины, сообщает китайское издание Sohu.

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Сотрудница британского телеканала во время пресс-конференции спросила российского лидера о том, может ли Москва гарантировать отказ от нападения на Украину. Авторы Sohu считают, что в заданном вопросе была «скрытая ловушка», так как в подготовке к вторжению на украинскую территорию Россию обвиняют именно западные СМИ.

Положительный ответ привел бы к тому, что Москве вменили бы в вину даже оборонительные действия. Отказ дать гарантии западные СМИ интерпретировали бы как доказательство наличия плана нападения на Украину. Однако Путин вышел из положения с честью. Вместо обещаний он подчеркнул, что это НАТО должно гарантировать безопасность России.

«Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас», — заявил российский президент.

Китайские аналитики считают, что слова Путина говорят о том, что угроза исходит от Североатлантического альянса, а не от России. Это НАТО уже несколько десятилетий расширяется на восток, напомнили в Sohu. Журналистке Sky News нечего было ответить российскому лидеру, поэтому можно сказать, что заявление Путина лишило репортера дара речи, отмечают китайские аналитики.