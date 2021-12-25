Песков поделился неприятными воспоминаниями о развале СССР

«Грустным [называл „Лебединое озеро“], потому что я все-таки отношусь к тому поколению, у которого „Лебединое озеро“ ассоциируется с неприятными моментами нашей истории. Поэтому, конечно, я задавался вопросом, что из этого [шоу] получится. Но пока здорово», — сказал Дмитрий Песков, передает ТАСС.