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30 минут назад

Песков поделился неприятными воспоминаниями о развале СССР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ледовое шоу его жены, фигуристки Татьяны Навки вызвало у него грустные ассоциации. По его словам, «Лебединое озеро» ассоциируется у него с неприятными моментами истории.

Песков поделился неприятными воспоминаниями о развале СССР
Фото: ReutersReuters

«Грустным [называл „Лебединое озеро“], потому что я все-таки отношусь к тому поколению, у которого „Лебединое озеро“ ассоциируется с неприятными моментами нашей истории. Поэтому, конечно, я задавался вопросом, что из этого [шоу] получится. Но пока здорово», — сказал Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Балет «Лебединое озеро» показывали по телевидению во время путча в августе 1991 года.

Пескова восхитило выступление его дочери Надежды в первом акте ледового шоу. Ему очень понравилось шоу.

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«Поразило то, как переплетается классика с современной музыкой, мне кажется, это очень органично, здорово», — сказал он.

«Лебединое озеро» будут показывать с 25 декабря по 8 января во дворце «Мегаспорт» в Москве, передают «Дни.ру». Спектакль стал новой интерпретацией одноименного балета Петра Чайковского. В проекте принимают участие фигуристы Петр Чернышев и Маргарита Дробязко.

Политика,Маргарита Дробязко,Петр Чернышев,Татьяна Навка,Петр Чайковский,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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