Названы темы на переговорах России с НАТО по безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главные темы на предстоящих переговорах с США и НАТО по безопасности. Его слова приводит РИА «Новости».
По ее словам, это нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
«Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — отметила дипломат.
Так Захарова прокомментировала слова представителей некоторых западных стран о том, что данные темы обсуждаться не будут.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Документы обязывают НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток, военной деятельности в Украине, Закавказье, Восточной Европе и Центральной Азии, а также не принимать в альянс Украину и страны бывшего СССР и не размещать в этих государствах военные базы. Первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе.