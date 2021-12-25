Названы темы на переговорах России с НАТО по безопасности

«Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — отметила дипломат.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Документы обязывают НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток, военной деятельности в Украине, Закавказье, Восточной Европе и Центральной Азии, а также не принимать в альянс Украину и страны бывшего СССР и не размещать в этих государствах военные базы. Первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе.