Песков дал шуточный прогноз на 2022 год о конце пандемии

В 2022 году ситуация с коронавирусом будет позитивнее, потому что после «омикрона» в греческом алфавите осталось немного букв. Об этом сказано в новогодних открытках, которые отправил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал ТАСС.
«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!», - написано в открытке.
Там же изображен новогодний Кремль и 24 буквы новогреческого алфавита. Буква омикрон выделена цветом.
«Омикрон» стал восьмым известным штаммом коронавируса. Он появился в ЮАР. До этого вирусологи открыли британский вариант «Альфа», южноафриканский «Бета», бразильский «Гамма», индийские «Дельта» и «Лямбда», американские «Йота» и «Мю».
Ранее клинический фармаколог предположил, что «омикрон» может стать последней мутацией коронавируса.