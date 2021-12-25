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18 минут назад

Песков дал шуточный прогноз на 2022 год о конце пандемии

В 2022 году ситуация с коронавирусом будет позитивнее, потому что после «омикрона» в греческом алфавите осталось немного букв. Об этом сказано в новогодних открытках, которые отправил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал ТАСС.

Песков дал шуточный прогноз на 2022 год о конце пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!», - написано в открытке.

Там же изображен новогодний Кремль и 24 буквы новогреческого алфавита. Буква омикрон выделена цветом.

Telegram

«Омикрон» стал восьмым известным штаммом коронавируса. Он появился в ЮАР. До этого вирусологи открыли британский вариант «Альфа», южноафриканский «Бета», бразильский «Гамма», индийские «Дельта» и «Лямбда», американские «Йота» и «Мю».

Ранее клинический фармаколог предположил, что «омикрон» может стать последней мутацией коронавируса.

Политика,Дмитрий Песков,Yota,ИТАР-ТАСС,
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