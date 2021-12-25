Песков дал шуточный прогноз на 2022 год о конце пандемии

В 2022 году ситуация с коронавирусом будет позитивнее, потому что после «омикрона» в греческом алфавите осталось немного букв. Об этом сказано в новогодних открытках, которые отправил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал ТАСС.