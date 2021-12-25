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27 минут назад

Песков пошутил в новогоднем поздравлении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом шуткой про штаммы коронавируса. Telegram-канал «RT на русском» обнародовал поздравительную открытку от представителя Кремля.

Песков пошутил в новогоднем поздравлении
Фото: ReutersReuters

На карточке, помимо Кремля и надписи «С Новым годом», изображен греческий алфавит, на котором красным цветом обведена буква «омикрон». «Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше», — написал Песков, намекая на появление новых мутаций COVID-19. Также он пожелал журналистам здоровья и счастья в новом году.

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Ранее Песков рассказал журналистам о планах президента России Владимира Путина на Новый год. По словам представителя Кремля, Путин традиционно отметит этот праздник в компании родных и близких. При этом рождественская неделя у президента пройдет частично в рабочем режиме. Песков отметил, что президент редко проводит это время целиком «как новогодние праздники». В то же время пресс-секретарь предполагает, что первые несколько дней глава государства будет отдыхать.

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В 2020 году Песков рассказывал журналистам об аналогичных планах президента. Представитель Кремля говорил, что Путин проводит Новый год с семьей, и отмечал, что глава государства никогда не отдыхает полноценно. Сам президент также подтверждал, что отметит праздник дома.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,RT на русском,
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