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28 минут назад

Песков рассказал, что Путин встретит Новый год с родными и близкими

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Традиционно - с родными и близкими, с друзьями", - сказал он в ответ на вопрос, как президент отметит праздник.

При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. Он редко проводит это время полностью "как новогодние праздники", отметил представитель Кремля. "Я думаю, что первые несколько дней он [Путин] будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", - констатировал Песков.

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Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными. "Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам", - сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля добавил, что Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано.

Как уточнил Песков, в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах. "Мне неизвестно о том, чтобы он это планировал. Пока ничего нет в планах", - сказал пресс-секретарь.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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